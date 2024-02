"Marée humaine": au Laos, le boom du tourisme bouscule la quiétude d'une ancienne capitale royale

A Luang Prabang, capitale touristique du Laos, l'afflux de visiteurs chamboule la tranquillité de la ville, où les moines bouddhistes, aux premières lueurs du jour chaque matin, demandent l'aumône dans des rues de plus en plus bondées.

"Il n'y avait personne dans la rue quand on s'est levés, et maintenant on dirait une marée humaine", constate Shi Qii, une touriste âgée de 30 ans venue de Chine.