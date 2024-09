Martinique: au supermarché, le calvaire des prix élevés

Ed JONES

Casquette blanche sur la tête, Eveline pousse son caddie à moitié vide sur le parking bondé d'un grand supermarché du sud-ouest de Fort-de-France. Un pack d'eau, des yaourts ou encore des fruits, la retraitée dénonce, comme beaucoup, des prix qui "étranglent" les Martiniquais.

"On est étouffés, on est étranglés, on ne peut plus rien acheter", critique la femme de 69 ans derrière ses lunettes fumées.