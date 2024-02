Mauvais cru pour des soldes d'hiver "démodés"

En perte de vitesse depuis plusieurs années dans un contexte où les offres promotionnelles sont monnaie courante, les soldes ne séduisent plus et les professionnels demandent une refonte du système.

Les soldes d'hiver s'achèvent sur un bilan amer dans une période délicate pour le prêt-à-porter milieu de gamme, étranglé entre baisse du pouvoir d'achat et concurrence d'acteurs discount, et subissant des faillites en cascade.

Car sous l'avalanche des chiffres de l'édition 2024, le même constat: les soldes d'hiver, lancés le 10 janvier dans la majorité des départements français et qui s'achèvent mardi, ont été bien moins fructueux qu'en 2023.

Et le Syndicat des indépendants et des TPE (SDI) signale une réduction comprise entre 15 et 30% du chiffre d'affaires lors de son bilan à mi-parcours des soldes.

Si le bilan est "très mitigé, variable selon les marques (...), la saison restera mauvaise", prédisait fin janvier Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, dans un entretien à l'AFP.

Cette tendance touche l'ensemble des segments, la mode femme, homme et enfant, fait remarquer à l'AFP Pierre Talamon, président de la FNH.