Mauvais premier semestre pour le crédit immobilier

Christophe ARCHAMBAULT

Les nouveaux crédits immobiliers sont tombés au plus bas depuis 10 ans au premier semestre, selon les données publiées lundi par la Banque de France, dans un marché où les acheteurs, coincés entre les taux toujours élevés et les prix qui ne baissent pas ou peu, se font rares.

Le montant total des nouveaux crédits à l'habitat hors renégociations s'est élevé, en effet, à 47,3 milliards d'euros entre janvier et juin, en baisse de 36% sur un an et au plus bas depuis 2014.