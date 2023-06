Mayotte: rejet du recours contre la destruction d'un bidonville

Des occupants demandaient la suspension de l’exécution de l'arrêté, en assurant n'avoir pas de solution effective de relogement ni d'hébergement d'urgence.

"On a proposé à cette famille de neuf personnes un logement dans le centre d’hébergement d’urgence et d’insertion Coalia, au sud de Mamoudzou, de 50 m², pour six mois. L’offre n'est pas adaptée", faisait valoir Me Marjane Ghaem, avocate de la famille, spécialisée en droits des étrangers, à la sortie de l’audience du 5 juin.

Un argument rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui conclut notamment dans son ordonnance que "les solutions de relogement proposées concernent l’ensemble des familles des requérants qui (...) ont été pleinement informés de la consistance de la solution de relogement sans que ces derniers n’y donnent suite".