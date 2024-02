A Mediapart, Edwy Plenel en passe de raccrocher les gants

"Le miracle de Mediapart, c'est que l'équipe pour l'essentiel a entre 25 et 45 ans, j'en ai 71. Il est normal que ça vive, indépendamment de nous", a souligné le journaliste à la moustache et au sourire malicieux, redouté des dirigeants politiques de tous bords.

Sous Nicolas Sarkozy, le patron de Médiapart, avec sa jeune rédaction motivée, avait enquêté sur les relations étroites entre la milliardaire Liliane Bettencourt, héritière des cosmétiques L'Oréal, et des proches de Nicolas Sarkozy, s'attirant leurs foudres.

Mediapart est-il un journal donneur de leçons, toujours à l'affût d'une proie?

"On a une seule boussole, qui est l'intérêt public. On ne cible pas des camps, des personnes", assure son co-fondateur, qui évoque des champs d'enquête larges, de l'écologie aux violences sexistes et sexuelles.