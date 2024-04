Meilleure baguette de Paris: une boulangerie du XIe devient fournisseur de l'Elysée

Ce concours coorganisé par la ville et le Syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris vise à l'évaluation de baguettes tradition sous cinq critères: la cuisson, le goût, la mie, l'alvéolage et l'aspect.

Une tâche confiée à six Parisiens et Parisiennes tirés au sort, un adjoint et deux professionnels.

Entre leurs mains, les produits présentés ont dû respecter certaines règles. A savoir: une taille comprise entre 50 et 55 cm, "peser entre 250 et 270 grammes et une teneur en sel d'un niveau de 16,8 grammes par kilo de farine".