Menace d'actions du personnel de cabine de Brussels Airlines dans les prochaines semaines

Une partie du personnel de cabine de Brussels Airlines menace de mener des actions dans les prochaines semaines, avec un risque de "sérieuses perturbations" sur le réseau de la compagnie aérienne, prévient vendredi le syndicat chrétien CNE. De son côté, l'entreprise assure être disponible pour se mettre autour de la table et négocier avec les représentants des stewards et hôtesses.

D'après Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, le personnel de cabine se sent "complètement dénigré, délaissé et exaspéré". Il ne voit pas la situation évoluer face à des demandes formulées depuis plusieurs mois, et ce alors qu'un préavis de grève a été déposé fin novembre et qu'une grève des stewards et hôtesses a été évitée de justesse début décembre.

Le responsable syndical dit regretter que Brussels Airlines n'ait pas profité de la saison aéronautique d'hiver, plus calme que celle d'été (qui commence en avril, NDLR), pour régler les problèmes sociaux d'après Covid en son sein. Il est notamment question de l'amélioration de l'aménagement du temps de travail et des conditions salariales. "L'été s'annonce donc fort chahuté d'un point de vue social", met en garde Didier Lebbe.