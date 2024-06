Menace de grève dans les aéroports parisiens à l'approche des JO

Plusieurs syndicats du gestionnaire des aéroports desservant Paris, le Groupe ADP, ont menacé mercredi d'appeler à la grève à partir de début juillet, réclamant notamment une gratification en vue des Jeux olympiques.

"Depuis de nombreux mois, les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et UNSA réclament à la direction des moyens pour faire face à l'évolution du trafic aérien et à l'organisation des JOP", les Jeux olympiques et paralympiques, ont-elles indiqué dans un communiqué.