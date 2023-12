Menace de grève écartée chez Brussels Airlines

Les pilotes de Brussels Airlines ont abandonné leur menace de grève, à la suite d'un accord entre les représentants des travailleurs et la direction quant à une baisse de la charge de travail, ont confirmé mardi la compagnie et le syndicat socialiste.

L'accord "améliore l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de nos pilotes et garantit en même temps la compétitivité de Brussels Airlines", se félicite la direction de la compagnie.

Les mesures rendront les horaires "plus supportables", commente Olivier Van Camp du syndicat BBTK. Le repos sera plus important dans certains cas et les pilotes auront droit par année à trois 'jokers' qu'ils pourront utiliser sur des liaisons difficiles. "Un bon accord avec une énorme amélioration de la sécurité", résume le syndicaliste.

Concernant le personnel de cabine, les syndicats étaient déjà revenus sur leur intention de faire grève en décembre à la suite d'une proposition de la direction. Celle-ci apporte des garanties financières et des avancées en matière de conditions de travail, de repos et de revenus en cas d'absence pour maladie. Le personnel sera consulté à ce sujet d'ici la fin du mois.