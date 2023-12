Mexique : lancement d'une nouvelle compagnie aérienne low-cost gérée par l'armée

Un Boeing 737 de Mexicana de Aviacion, qui avait fait faillite en 2010, est parti de l'aéroport Felipe Angeles (AIFA), dans le nord de la capitale, pour relier Tulum, sur la côte Caraïbe. Le vol a cependant été dérouté pour cause de mauvais temps et a atterri plus au nord, à Merida.

Le Mexique, un des quinze plus grands pays au monde, est desservi par AeroMexico (partenaire de Delta Airlines et AirFrance) et deux compagnies low-cost (Volaris y Viva Aerobus).

L'aéroport AIFA et celui de Tulum ont été respectivement inaugurés en mars 2022 et fin novembre par M. Lopez Obrador, qui a également coupé le ruban en décembre de deux autres grands chantiers, le train touristique Maya, dans la péninsule du Yucatán, et le train qui relie le Pacifique à l'Atlantique via le golfe du Mexique.

Pendant son mandat qui prend fin en 2024, M. Lopez Obrador aura confié à l'armée des pouvoirs civils comme la construction et l'administration de ces grands chantiers, meilleure façon selon lui de lutter contre la corruption. Ses adversaires dénoncent la "militarisation" du pays.