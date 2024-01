Mexique: opération policière après une attaque aux drones présumée

Samedi le même directeur a donné un nouveau bilan.

"Nous avons pu constater la présence d'un véhicule calciné dans lequel se trouve un nombre indéterminé de corps calcinés", a-t-il écrit dans un communiqué mentionnant la présence de "cinq cranes".

"On rapporte qu'il y a six survivants", ajoute-t-il. "Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un territoire difficile d'accès et avec des communications limitées".