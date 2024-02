Microsoft investit près de deux milliards EUR dans l'intelligence artificielle en Espagne

Ces investissements s'étaleront sur une période de deux ans et concerneront notamment des infrastructures liées au cloud à Madrid et à un centre de données à Aragon. Il est question du plus gros investissement jamais réalisé en Espagne par la société cofondée par Bill Gates.

Le géant informatique américain avait déjà dévoilé jeudi dernier un investissement de 3,2 milliards d'euros en Allemagne d'ici fin 2025, là aussi principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie cloud.