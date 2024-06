Microsoft va investir près de 3 milliards d'euros dans l'IA en deux ans en Suède

Microsoft va investir 33,7 milliards de couronnes, soit près de 3 milliards d'euros, en deux ans dans l'intelligence artificielle en Suède, soit son plus gros investissement dans le pays, a annoncé le géant américain lundi.

Le groupe va former 250.000 personnes d'ici 2027 pour "accroître les connaissances et compétences" dans l'intelligence artificielle et va également augmenter les capacités de ses trois centres de données, a-t-il précisé dans un communiqué.