Milei annonce la fermeture de l'agence de presse argentine Télam

En février, le gouvernement de M. Milei avait fait savoir qu'il comptait "modifier la structure organique et fonctionnelle" de tous les médias publics, dont Télam ainsi que la radio et la télévision nationales.

Fondée en 1945, Télam compte plus de 700 salariés et diffuse chaque jour environ 500 dépêches d'actualité nationale, 200 photos ainsi que des contenus vidéo et radio.

Télam, selon son site internet, "est l'unique agence du pays avec un réseau de correspondants dans toutes les provinces argentines, et a de multiples accords de coopération avec des agences internationales".

L'agence indique également sur son site qu'elle a déjà été la cible de tentatives de fermeture sous les présidents Carlos Menem, Fernando de la Rua et Mauricio Macri. En 2018, une restructuration avait notamment donné lieu à 357 licenciements, dont une partie avaient été annulés par la suite par la justice.