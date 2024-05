Mines: Anglo American ne donnera pas plus de temps à BHP pour faire une offre ferme

Le groupe minier Anglo American a rejeté mercredi une demande de son rival australien BHP, qui avait demandé plus de temps pour préparer une offre de rachat révisée sur le britannique, dans le but de former un titan du cuivre.

Une fusion entre les deux groupes serait la plus importante dans le secteur depuis des années, motivée notamment par les perspectives juteuses pour le cuivre, métal clé pour la transition énergétique.

Anglo American avait refusé la semaine dernière de se faire racheter par BHP, malgré une offre améliorée à 38,6 milliards de livres (45,4 milliards d'euros), mais avait laissé la porte entrouverte en acceptant de prolonger les discussions pendant 7 jours.

Anglo American avait précédemment rejeté deux offres plus faibles, et épinglait notamment la "complexité significative" et les "risques" pour les actionnaires d'Anglo American d'une offre qui prévoit de se séparer de l'activité de platine et celle de minerai de fer.