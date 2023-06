Mise en place d'une zone d'interdiction de vol pour les drones durant Tomorrowland

Une zone d'interdiction de vol pour les drones sera temporairement mise en place au-dessus de Boom et de Rumst durant les deux week-ends du festival Tomorrowland, ont annoncé la gouverneure d'Anvers Cathy Berx et la Direction générale du transport aérien (DGTA). Des restrictions seront également imposées au trafic aérien habité.

Selon la police locale, ces mesures sont nécessaires pour éviter que les festivaliers, le personnel et les bénévoles ne soient blessés par des drones et pour garantir que les services d'urgence puissent intervenir rapidement en toute sécurité et sans entrave en cas d'urgence. Les restrictions seront en vigueur du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet.

En dehors de la zone temporaire d'interdiction de vol, les règles habituelles et les zones d'interdiction resteront bien sûr d'application, en particulier dans l'espace aérien contrôlé d'Anvers. Les drones des services d'urgence et, sous certaines conditions, de l'organisation du festival seront toutefois autorisés à survoler la zone pendant Tomorrowland.