Mithra reçoit 2,5 millions d'euros supplémentaires

L'entreprise avait déjà conclu récemment deux crédits pour un peu plus de 18 millions d'euros: d'une part, un prêt-relais garanti de 13,5 millions d'euros et, d'autre part, un prêt non engagé de cinq millions d'euros supplémentaire. Cela avait notamment permis à l'entreprise de financer ses opérations jusqu'à la mi-mai et offrait la possibilité de finaliser les négociations sur la vente de ses actifs.

Ce nouvel apport signifie un pas en avant vers la vente des actifs de Mithra liés à l'estetrol (c'est-à-dire Estetra SRL, Neuralis, et des parties de Mithra R&D) dans les négociations avec l'acheteur potentiel hongrois Gedeon Richter. Mithra souligne que l'offre globale actuelle, y compris les offres reçues pour les actifs en dehors du périmètre envisagé de l'offre de Gedeon Richter (c'est-à-dire Mithra CDMO, Novalon SA et Mithra parent co.), reste "insuffisante pour assurer le remboursement intégral de tous les créanciers et, par conséquent, ne crée pas de valeur pour les actionnaires". Mithra reste "déterminée à négocier avec tous les acheteurs potentiels afin de maximiser la valeur, en agissant dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes", fait-elle savoir.