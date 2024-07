Mobilisation anti-bassines: Darmanin craint "des actes d'une très grande violence"

Outre les ateliers, formations et débats, deux manifestations sont au programme: vendredi, "une grande marche populaire et un convoi de vélos" se déroulera à Saint-Sauvant (Vienne), où le chantier d'une future retenue d'eau doit démarrer en septembre.

Comme à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) a annoncé qu'elle déploierait des observateurs, au nombre d'une cinquantaine cette fois, membres des Observatoires des libertés publiques et des pratiques policières de Poitou-Charentes et d'une dizaine de villes en France.

"Ils et elles observeront et documenteront le déploiement et l'action des forces de police et de gendarmerie mobilisées", a précisé la LDH dans un communiqué, soulignant que ces personnes "clairement identifiables" par leur tenue "ne sont pas des manifestants" et "feront preuve d'une totale neutralité" dans leur mission.

Après le rassemblement de Sainte-Soline, la LDH avait dénoncé "un usage immodéré et indiscriminé de la force" de la part des gendarmes, qui avaient tiré plus de 5.000 grenades lacrymogènes en moins d'une heure et demie sur les manifestants au plus fort des affrontements.

Dans un rapport très détaillé, la LDH avait aussi mis en cause des entraves au secours des blessés, fermement démenties par les autorités.