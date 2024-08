Modeste hausse à Wall Street après l'inflation américaine

SPENCER PLATT

La Bourse de New York a conclu en modeste hausse mercredi après une inflation aux Etats-Unis qui a ralenti plus que prévu sur un an en juillet mais reste modérément encourageante.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61% à 40.008,39 points et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,38% à 5.455,21 points tandis que le Nasdaq, où sont concentrées les valeurs technologiques, n'a grappillé que 0,03% à 17.192,60 points.