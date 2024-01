Moins de donations immobilières en Belgique l'an dernier

On constate une baisse dans toutes les Régions. Mais c'est, comme chaque année, en Flandre qu'ils ont été les plus nombreux, avec 19.169. Il y a eu 2.312 dons de biens immobiliers à Bruxelles et 7.893 en Wallonie.

"La situation économique générale, l'inflation et les conflits en Ukraine ainsi que les tensions au Moyen-Orient ont poussé les gens à faire moins preuve de générosité", analyse le notaire Sylvain Bavier. "Ce n'est pas illogique, car lorsque vous faites don d'un bien immobilier, vous renoncez irrévocablement à une partie de votre patrimoine."