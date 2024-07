Morbier contaminé: enquête ouverte après l'infection de plusieurs enfants par une bactérie E.coli

La justice s'intéresse à "plusieurs cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) consécutive à une infection à E.coli STEC (bactérie pathogène) chez des enfants liée à la consommation de morbier", selon le parquet de Paris, qui confirmait une information de l'Informé.

Une enquête a été ouverte fin mai à Paris pour blessures involontaires et mise en danger notamment, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles des enfants ayant consommé du morbier en novembre 2023 ont été infectés par une bactérie E.coli.

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) dû à cette bactérie peut se traduire notamment par une insuffisance rénale et est particulièrement dangereux pour les enfants et les personnes âgées.

Le pôle Santé publique a aussi ouvert l'enquête pour mise sur le marché d'un produit préjudiciable à la santé, tromperie aggravée et "non information du préfet du risque pour la santé présentée par une denrée alimentaire révélé par un autocontrôle".

Selon Santé publique France, onze enfants ont été infectés avec une souche commune en novembre et décembre: cinq étaient dans une crèche à Toulouse, et six autres résident dans différentes régions.