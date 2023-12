Moussa Camara, culture et réussite entrepreneuriale pour tous

La détermination comme mantra face aux barrières sociales et géographiques: depuis 2015, Moussa Camara, fondateur de l'association Les Déterminés, ambitionne de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Prochain objectif: "diversifier" le recrutement des dirigeants d'établissements culturels, à la demande du gouvernement.

Lancé par le ministère de la Culture, ce programme vise à former 101 personnes, âgées d'entre 25 et 40 ans et originaires de l'ensemble des départements français, afin de "diversifier" les nominations à la tête des scènes nationales, de musiques actuelles ou centres d'art.

Ce vivier, qui bénéficiera à partir de septembre 2024 d'une formation à Sciences Po, aura été "identifié" en amont par Les Déterminés. Une "association qui a su démontrer son savoir-faire en la matière", dixit la ministre Rima Abdul Malak.

Car, avec leur propre programme de formation gratuit de six mois, Les Déterminés ont déjà accompagné plus de 1.200 aspirants entrepreneurs habitants des quartiers populaires ou zones rurales isolées, dont plus de 60% de femmes, permettant la création de 700 entreprises.