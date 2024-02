Mouvement de grève au TEC Namur après l'agression d'un chauffeur

La circulation des bus dans et autour de Namur devrait être complètement paralysées ce vendredi. Les dépôts de Florennes et d'Ohey ne sont par contre pas touchés, et les lignes au départ de ces dépôts sont assurées. Des lignes gérées par des sous-traitants indépendants peuvent également circuler.

Cette agression d'un membre du personnel vient s'ajouter à celles déjà constatées ces dernières semaines dans le Hainaut et en province de Liège. Les bus du TEC Liège-Verviers mènent depuis le 29 janvier dernier une grève qui s'étalera jusqu'au 5 février prochain, pour dénoncer ces violences.

"Plus que jamais, le TEC est déterminé à intensifier son plan de sécurité 'Safety' et, plus particulièrement, son axe répressif, pour protéger les voyageurs et membres du personnel", a commenté Stéphane Thiery. "Notre attitude est celle de la tolérance zéro. Toute agression sera poursuivie au pénal et nous demandons que toute attaque contre un membre du service public soit considérée comme un facteur aggravant en vue du jugement", a-t-il ajouté.