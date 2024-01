Namur espère enfin se débarrasser du "furoncle" du haut de la ville

En mai 2023, Besix Red avait retiré sa première demande de permis à la suite de diverses critiques reçues dans le cadre de l'enquête publique. Des remarques, des commerçants et des riverains notamment, dont les architectes affirment avoir tenu compte dans leur nouvelle mouture.

Ainsi, les principaux ajustements concernent les surfaces commerciales, avec une réduction de la surface totale dédiée mais une augmentation des tailles moyenne et médiane des 42 cellules (au lieu de 48 initialement envisagées) et l'impossibilité de voir les plus petites cellules occupées par des commerces de vêtements, chaussures et accessoires. En deuxième lieu, dans l'objectif "de recoudre" ce quartier au reste de la ville, la voirie a été modifiée et les abords harmonisés avec les projets en cours, ou à venir, de réaménagement de la place de la Station et de la piétonnisation de la rue de Fer. Troisième changement, à la demande des riverains, notamment de Bomel, le gabarit du projet a été revu en différents endroits "pour ouvrir les vues", en rabaissant d'un étage côté rails, et pour "augmenter la porosité" avec le reste de la ville en raccourcissant le bâtiment côté square Léopold.