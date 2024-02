Nappes phréatiques: légère dégradation en janvier, situation "préoccupante" dans le Roussillon

Le niveau des nappes phréatiques de France métropolitaine "reste généralement satisfaisant", mais s'est dégradé "légèrement" entre décembre et janvier, a annoncé mardi l'organisme public chargé de leur surveillance, qui souligne la situation "très préoccupante" dans les Pyrénées-Orientales.

Au 1er février, 46% des nappes sont au-dessus des normales de saison et 15% à des niveaux comparables, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Cette situation est "plus favorable" qu'en 2023 à la même date "où 60% des niveaux étaient situés sous les normales".