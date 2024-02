Négociations commerciales: les lois Egalim doivent être respectées "jusqu'au dernier kilomètre", dit Agnès Pannier-Runacher

La ministre déléguée à l'Agriculture et à la Souveraineté alimentaire a assuré mardi la détermination du gouvernement à faire respecter les lois Egalim, censées garantir une rémunération décente aux agriculteurs, ce qui a été rappelé lors d'un comité de suivi des négociations commerciales.

"La loi est respectée jusqu'à un certain niveau et c'est justement le travail que nous faisons avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et le ministre de l'Economie de nous assurer qu'elle est respectée jusqu'au dernier kilomètre", a indiqué Agnès Pannier-Runacher sur RMC.