Net ralentissement des ventes immobilières au premier semestre

Les différences régionales restent importantes et le sud du pays est toujours plus accessible. Les maisons de type fermé ou demi-fermé affichaient sur les six premiers de l'année un prix médian de 175.000 euros, les quatre façades de 285.000 euros et les appartements de 180.000 euros. En Flandre, ces logements coûtaient respectivement 295.000 euros, 405.000 euros et 244.750 euros.

Bruxelles restait de loin la région la plus chère pour devenir propriétaire avec des prix médians allant de 255.000 euros pour un appartement à 902.500 euros pour une maison 4 façades. Le prix médian déboursé pour une maison 2/3 façades était de 480.000 euros.

Au niveau des provinces, celles de Brabant sont toujours les plus chères tant au nord qu'au sud du pays, tandis que les plus accessibles étaient le Limbourg et le Hainaut.