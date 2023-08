Net recul des marchés après la rétrogradation de la dette américaine

Aperam (27,60) et Proximus (6,60) emmenaient les baisses avec des chutes de 2,7% devant UCB (80,14), négative de 2%, Solvay (106,40) reculant de 1,2%, arGEN-X (454,80) et Galapagos (37,63) de 1,6 et 1,3%.

AB InBev (50,59) abandonnait 1,8%, KBC (67,30) et Ageas (37,61) reculant de 0,5 et 1,8%, Sofina (207,00) de 1,5%, Elia (107,40) et D'Ieteren (155,30) de 1,3 et 1%.