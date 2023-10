Net recul du BEL 20 dans l'attente des annonces de la BCE

KBC (50,44) et GBL (67,80) suivaient avec des reculs de 1,9 et 1,4%, Proximus (7,45) et Umicore (21,92) abandonnant de même 1,4% chacune alors que D'Ieteren (138,00) était momentanément stationnaire, Aperam (25,36) et Aedifica (48,16) regagnant 0,7 et 0,2%.

AB InBev (50,57) et Ageas (36,01) reperdaient 1 et 0,3%, Elia (89,65) et Melexis (71,00) cédant de même 1 et 0,3% tandis que Solvay (95,92) s'effritait en compagnie de arGEN-X (443,20) et Galapagos (30,79), négatives de 0,7 et 0,1%.