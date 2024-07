Netflix continue de gagner des millions d'abonnés

Netflix a gagné plus de huit millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre, un résultat bien meilleur que les quelque cinq millions attendus par le marché, après déjà deux trimestres de croissance soutenue.

Le pionnier du streaming a aussi dépassé les attentes de Wall Street avec 9,56 milliards de dollars de revenus, dont il a dégagé 2,15 milliards de bénéfice net, selon son communiqué de résultats publié jeudi.

Le groupe californien avait pourtant prévenu que ces gains d'abonnés seraient plus faibles au printemps, après avoir commencé 2024 sur les chapeaux de roues avec 13 millions d'abonnements supplémentaires engrangés pendant la saison des fêtes et plus de 9 millions pendant le premier trimestre.