Neuf entreprises IT belges sur dix utilisent l'IA générative en interne, selon Agoria

Interrogés sur les avantages les plus importants, les participants mentionnent principalement une plus grande rapidité de travail (75%) et une meilleure qualité de production de contenu (54%), mais aussi de meilleurs produits (51%) et un service à la clientèle plus performant (46%). Les attentes sont clairement élevées: près de 70% sont même d'accord avec l'affirmation selon laquelle "la GenAI conduira à la plus grande révolution sur le marché du travail depuis l'invention de l'électricité".

Seules 31% des entreprises pensent que l'IA générative peut améliorer les pénuries de profils numériques sur le marché du travail. Elles y voient principalement une opportunité de faire plus avec le même nombre de personnes.

Par ailleurs, 12% d'entre elles considèrent l'IA générative comme une menace pour leurs activités.