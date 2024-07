Neuralink espère implanter plusieurs patients d'ici la fin de l'année

"Ce n'est que maintenant que nous allons vers notre deuxième patient. Mais nous espérons, si tout se passe bien, en avoir plusieurs, plus de cinq, dès cette année", a déclaré le milliardaire mercredi lors d'une conférence en direct sur X (ex-Twitter), son réseau social.

"Pour la prochaine phase de déploiement, nous voulons vraiment nous assurer que nous progressons le plus possible entre chaque patient de Neuralink", a précisé le patron de Tesla et SpaceX.