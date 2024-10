Nobel de chimie 2024: un trio distingué pour la conception et la prédiction de protéines

Peter Kneffel

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à l'Américain David Baker et à un tandem formé du Britannique Demis Hassabis et de l'Américain John Jumper, pour avoir percé les secrets des protéines, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'informatique.

Le jury a salué ces chercheurs qui ont réussi "à déchiffrer le code des structures étonnantes de protéines" et leurs découvertes "offrent un potentiel énorme".