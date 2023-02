Noora, une Qatarie qui brille parmi les géants du luxe au salon de Doha

Au salon du luxe de Doha, Noora Al Ansari fait sensation: cette femme d'affaires qatarie se mesure aux géants du luxe, tout en allant à contre-courant des tendances dans ce pays conservateur.

Son stand au salon de la bijouterie et de l'horlogerie dans la capitale qatarie est entouré des grands noms du monde de la joaillerie. Mais c'est Mme Ansari qui suscite la curiosité des visiteurs.

Depuis qu'elle a ouvert sa première bijouterie Papillon, cette créatrice de bijoux fait figure d'exception: une Qatarie en contact direct avec ses clients, on ne voit pas cela tous les jours dans le richissime émirat gazier.

"Quand les femmes m'ont vu dans la bijouterie (...), elles se demandaient si j'étais qatarie ou non", confie-t-elle à l'AFP lors du salon.

"Elles n'avaient pas l'habitude de voir une Qatarie dans sa boutique pour s'occuper de son commerce et de ses clients", dit-elle.

"Et quand elles l'apprennent, elles disent: +nous sommes si fiers de vous. Vous avez de belles pièces+. Et cela me motive", se réjouit-elle.