North Sea Port installe une "clôture intelligente" sur sa section néerlandaise

Le North Sea Port installe une clôture entre le Westhofhaven et la Engelandweg à Flessingue, a indiqué mercredi cette instance qui regroupe le port de Gand et ceux de Flessingue et Terneuzen, aux Pays-Bas. Cette "clôture intelligente" sera ultérieurement équipée de caméras de sécurité. L'objectif est de lutter contre la criminalité, et notamment le trafic de drogues.