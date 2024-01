"Notre avenir" dépose plainte contre le groupe IPM devant l'autorité de la concurrence

La coopérative "Notre avenir" a déposé plainte, le 24 janvier, devant l'Autorité belge de la concurrence (ABC), a-t-elle annoncé à ses membres mardi. Elle estime que le groupe IPM ne respecte pas les engagements pris lors du rachat des Editions de l'Avenir et qui conditionnaient, selon elle, l'approbation de l'ABC à cette transaction.

Dans l'avis de l'ABC sur le rachat, qui date de décembre 2020, figurait notamment l'engagement du groupe IPM à respecter l'indépendance éditoriale de l'Avenir, que la coopérative voulait concrétiser par son entrée au capital du groupe et du conseil d'administration d'EDA Presse.

"Plus de trois ans plus tard, il nous faut bien constater qu'en dépit de tous nos efforts pour aboutir à des compromis, l'engagement d'IPM GROUP au sujet de notre coopérative, acté par l'Autorité belge de la concurrence, n'est toujours pas rempli", déplore la coopérative. "Et nous demandons donc maintenant à l'Autorité qu'elle rappelle, voire qu'elle impose à IPM GROUP de se conformer à cet engagement."