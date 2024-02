"Nous ne pourrons pas faire la transition écologique avec les prix actuels"

"On sait très bien en tant que paysans, en tant qu'agriculteurs, que le changement climatique c'est une réalité. C'est un vrai problème sur nos fermes, on les vit les canicules, on les vit les inondations, on les vit les tempêtes et donc on sait qu'il faut répondre à ces demandes-là. Mais on ne pourra pas le faire tant que les prix agricoles sont sous les coûts de production", a-t-elle expliqué face aux manifestants.

"On ne peut pas faire la transition agro-écologique tant qu'on n'est pas dans des conditions pour travailler dignement", a-t-elle ajouté. À l'instar des différents syndicats et organisations agricoles rassemblés lundi, elle a plaidé pour des revenus "dignes" dans le secteur agricole.