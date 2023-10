Nouveau cri d'alarme des associations de lutte contre la pauvreté

Plus d'un mois après le cri d'alarme lancé par les Restos du Coeur, les associations de lutte contre la pauvreté alertent de nouveau sur leur situation et celle des populations précaires, estimant ne pas avoir été entendues par le gouvernement.

"L'appel des Restos du coeur l'a mis en évidence : on a des situations de précarité qui s'étendent et qui s'aggravent et on a des associations qui sont dans l'épuisement et le manque de moyens", ajoute-t-il. Il qualifie de "très préoccupantes" la "situation des personnes et la capacité des associations à faire face".

Dans un contexte de forte inflation, les associations alertent depuis plusieurs mois sur la forte hausse des demandes d'aide et sur l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, qui plongent -- pour certaines -- leurs comptes dans le rouge.

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, ont marqué les esprits début septembre, en prévenant qu'ils allaient être contraints de restreindre le nombre de leurs bénéficiaires cet hiver.