Nouveau record annuel de dividendes versés par les entreprises au niveau mondial

Les grandes entreprises dans le monde ont versé plus de 1.655 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires en 2023, un nouveau record, selon une étude du gestionnaire d'actifs Janus Henderson publié mercredi.

Les montants reversés aux actionnaires ont progressé de 5,6% par rapport à 2022 et de 15% par rapport à 2019, selon le recensement. Il inclut les 1.200 entreprises les plus importantes en capitalisation boursière et représentant 85% des dividendes payés dans le monde.

Etats-Unis, France, Allemagne, Indonésie...: 22 pays ont enregistré des records cette année avec une hausse particulièrement marquée en Europe (+17,6%).