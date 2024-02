Nouveau record en 2023 pour Stellantis avec un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros

Les bonnes ventes en Europe à des prix rehaussés, notamment, lui ont permis de réaliser un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 189,5 milliards d'euros, en hausse de 6% sur un an.

Le géant automobile Stellantis a enregistré un nouveau bénéfice record en 2023 et compte sur son offensive électrique pour traverser une année 2024 qui s’annonce compliquée.

Stellantis récupère ainsi sa place de quatrième constructeur mondial (en volume), ex-aequo avec l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et derrière Toyota, Volkswagen et Hyundai-Kia.

Le groupe automobile, issu de la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, a vendu près de 6,4 millions de véhicules dans le monde, contre 6,1 millions lors de l'année 2022, très perturbée par des problèmes logistiques. Le prix moyen des véhicules vendus a progressé de 4% sur un an en moyenne.

Le groupe aux 14 marques a notamment vu ses ventes et ses marges progresser en Europe avec des modèles comme le Fiat Ducato, l'Opel Astra, ou les SUV Peugeot 2008, Jeep Avenger et Alfa Romeo Tonale.

En Amérique du Nord, où Stellantis enregistre l'essentiel de ses profits, l'année 2023 a été pénalisée par une longue grève des ouvriers de l'automobile, dont le groupe estime le manque à gagner à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le "troisième moteur" du groupe, soit ses ventes en Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud, notamment, ont également fortement contribué à ces chiffres record via les marques Fiat et Peugeot.