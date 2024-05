Nouveau sursis, jusqu'au 20 août, pour Air Belgium

La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) dans laquelle a été placée Air Belgium à la fin septembre dernier a été prolongée jusqu'au 20 août, annonce mardi la compagnie aérienne. Ce nouveau sursis doit permettre à l'entreprise de poursuivre les négociations avec ses créanciers et de réorganiser ses activités, explique-t-elle.

La procédure de réorganisation judiciaire d'Air Belgium a été ouverte le 25 septembre. La compagnie aérienne annonçait alors la fin de ses vols passagers opérés en propre (vers l'Afrique du Sud et l'Île Maurice), "chroniquement non rentables", à partir du 3 octobre. Cela avait laissé sur le carreau environ 11.000 passagers, dont un ou des vols étaient prévus après cette date.

Ce délai supplémentaire n'aura pas suffi, Air Belgium a dès lors demandé un sursis supplémentaire. Celui-ci lui a été octroyé jusqu'au 20 août. Cette prolongation doit permettre à Air Belgium de poursuivre "les négociations avec les derniers créanciers afin de parvenir à un accord et (de) finaliser le remaniement de ses activités, dont le remplacement des avions par des modèles plus économiques, la mise en place d'un nouveau modèle économique, la réduction des frais généraux, la réaffectation partielle des collaborateurs aux nouvelles activités dans l'entreprise et la renégociation des contrats commerciaux".

Air Belgium assure cependant être "sur la bonne voie". Pour la compagnie, ce délai supplémentaire est "essentiel" pour "clôturer la procédure (PRJ) dans les meilleures conditions et atteindre l'objectif premier de rembourser chacun des passagers".

Le délai légal maximal d'une PRJ est de 12 mois.