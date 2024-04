Nouvelle baisse de la Bourse de Paris avant deux rendez-vous majeurs

L'indice vedette CAC 40 a reculé mardi de 70,13 points, terminant à 8.049,17 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 11 mars. La veille, il avait gagné 0,72%.

"Les interrogations sur la possibilité que la banque centrale américaine (la Fed, NDLR) baisse ses taux en juin expliquent la nervosité des marchés, tant sur les actions que les obligations", a indiqué Nathalie Benatia, macroéconomiste de BNP Paribas AM.

La cote parisienne avait déjà connu sa pire performance hebdomadaire depuis octobre la semaine passée (-1,76%). Mardi, elle avait commencé sa séance dans le rouge et cette tendance s'est renforcée après l'ouverture des marchés américains, qui ont eux aussi rapidement basculé dans le négatif.

Les nombreux signaux de solidité de l'économie américaine peuvent inciter la Fed à patienter avant de commencer à desserrer la vis et à baisser ses taux directeurs, d'autant plus que depuis le début de l'année, l'inflation américaine se montre plus tenace que prévu.

L'indicateur des prix CPI pour mars sera donc scruté mercredi.

Dans la zone euro, la situation est différente et "il est difficile de ne pas justifier de baisse de taux en juin", selon Mme Benatia. Toutefois, si la banque centrale américaine est amenée à repousser significativement sa première baisse de taux, cela pourrait influer sur l'institution de Francfort selon cette macroéconomiste.