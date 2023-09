Nouvelle bassine en chantier: les opposants dénoncent une "provocation" de l'État

Les opposants aux bassines ont dénoncé, vendredi dans les Deux-Sèvres, une provocation de l'État devant le chantier d'une de ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole, qui vient de démarrer alors qu'ils réclament un moratoire sur leur construction.

"Ce nouveau chantier, c'est un passage en force, du mépris et une provocation de l'État. C'est manifeste qu'il n'y a pas de discussion possible", a affirmé Jean-Jacques Guillet, un des porte-parole du collectif "Bassines Non Merci", devant les grilles de la future retenue de Priaires, où des engins de terrassement ont commencé les travaux cette semaine.