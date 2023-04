Nouvelle grève en vue à l'aéroport londonien d'Heathrow

Environ 1.400 agents sont impliqués dans cette grève, qui aura lieu les 4, 5, 6, 9, 10, 25, 26 et 27 mai, et se traduira par des "perturbations et retards inévitables" selon le syndicat.

"Nous avons un directeur général qui pense qu'il est acceptable d'augmenter des revenus tout en refusant à ses propres employés une augmentation de salaire décente", a déclaré la secrétaire générale du syndicat, Sharon Graham.