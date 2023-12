Nouvelle hausse modérée pour le BEL 20 et ses voisins européens

AB InBev (58,61) valait 0,3% de plus que la veille, KBC (55,02) et Ageas (40,17) s'appréciant de 0,2 et 0,5% tandis que Aperam (31,28) était positive de 1%.

La BNB (530,00) repartait par ailleurs de 4,3% à la hausse en compagnie de Ekopak (19,45) qui regagnait 5,4%, CFE (7,78) et Econocom (2,60) s'appréciant de 3 et 2,1% tandis que SmartPhoto (31,40) engrangeait 4,7% supplémentaires.

Biotalys (3,29) et Sequana Medical (3,06) bondissaient enfin de 13,8 et 9,3% en compagnie de Biosenic (0,043) et IBA (10,50) qui regagnaient 6,4 et 2,9%.