Nouvelle méga-acquisition dans le pétrole américain

Cela s'inscrit dans une série d'annonces de grosses acquisitions dans le secteur pétrolier américain allant à l'encontre des appels à entamer leur transition énergétique, après ExxonMobil et Pioneer Natural Resources (60 milliards de dollars), Chevron et Hess (53 milliards), Occidental Petroleum et CrownRock (12 milliards).

Avec Marathon, ConocoPhillips va se renforcer dans des régions riches en pétrole et gaz de schiste comme le bassin Bakken, dans le nord des Etats-Unis, ou le bassin permien dans le sud.