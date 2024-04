Nouvelle menace de grève des aiguilleurs du ciel en France pour le pont de l'Ascension

Le principal syndicat des contrôleurs aériens français a annoncé mardi déposer un nouveau préavis de grève pour les journées des jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai, pour le pont de l'Ascension, alors qu'une grève massive se profile déjà jeudi.

Le syndicat, qui conteste la refonte du contrôle aérien en France et demande des mesures de compensation et des hausses de salaires, a déploré dans un communiqué l'échec de la conciliation "notamment sur la question de l'accompagnement social" et donne à nouveau 15 jours aux pouvoirs publics pour "s'inscrire dans la recherche de solutions".

Ce jeudi, le mouvement devrait être "fortement suivi", d'après la principale organisation regroupant les entreprises du transport aérien (Fnam).