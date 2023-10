Nouvelles alertes à la bombe dans 18 aéroports, 10 évacués

"Nous voyons depuis mercredi une multiplication des alertes, des fausses alertes à la bombe dans nos aéroports. Et je veux le dire très clairement, les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants", a affirmé Clément Beaune lors d'une conférence de presse.

A quelques heures du début des vacances de la Toussaint, le transport aérien a été perturbé pour la troisième journée consécutive vendredi. Mercredi, 17 aéroports avaient reçu des menaces, dont 15 ont été évacués; jeudi, 25 ont fait l'objet d'une alerte et des mesures d'évacuation ont été prises dans 19 d'entre-eux, a révélé M. Beaune depuis le siège de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à Paris.

Les alertes vendredi, consécutives à la réception de courriels menaçants, sont "en général terminées à l'heure où nous parlons", a ajouté le ministre peu après 15H15, en déplorant néanmoins une "situation inacceptable". Chaque aéroport est invité à porter plainte pour chaque cas d'alerte reçue, et la justice est saisie, a-t-il rappelé.

"Que tous ceux qui pensent faire une mauvaise blague, faire peur, sachent que c'est un délit qui est très sérieusement et très lourdement sanctionné, qu'ils seront identifiés, et chacun d'entre eux sera sanctionné. C'est deux à trois ans d'emprisonnement qui sont encourus et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende", a martelé M. Beaune: "nous n'hésiterons pas, évidemment, à les appliquer".