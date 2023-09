Nouvelles hausses de taux et pertes accrues pour le Bel 20

Onze valeurs de l'indice bruxellois accusaient des pertes de plus de 2 %, Elia (102,70) en tête avec une chute de 3,11% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (55,25) et Cofinimmo (67,20) abandonner 2,56 et 2,68%, WDP (23,82) perdant 2,38%.

AB InBev (53,32) cédait de justesse 0,17% tandis que Ageas (39,25) et KBC (61,00) valaient 2,34 et 0,20% de moins que la veille, GBL (71,50) et Sofina (196,00) reculant de 2,96 et 2,39%, arGEN-X (473,60) et Solvay (106,50) de 2,87 et 2,56%, UCB (83,18) et Galapagos (32,81) de 1,89 et 2%.